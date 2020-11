Lukaku: “Per Rashford massimo rispetto, aiuta la società. Giusto per tutti”

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Lukaku domani dovrebbe essere in campo per Belgio-Inghilterra, nonostante i problemi fisici che non l’hanno ancora abbandonato (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha parlato con ESPN ed elogiato il suo ex compagno di squadra Rashford, domani suo avversario, per le sue iniziative fuori dal campo.

EX COMPAGNO – Romelu Lukaku è stato compagno di Marcus Rashford al Manchester United. L’attaccante inglese ha convinto il Governo a dare un supporto ai bambini, estendendo i pasti gratuiti a scuola sino a Pasqua del 2021 dopo che inizialmente il Parlamento non era favorevole. Da parte di Lukaku arriva un grande elogio: «Quello che ha fatto è una cosa splendida. Merita massimo rispetto da parte di tutti in Inghilterra. Ha sfidato il Governo e portato ad aiutare la società con pasti gratuiti a scuola, anche durante le vacanze, perché arriva da un certo ambiente e quando tu arrivi da lì sei segnato per tutta la vita. Parlo per le mie esperienze ed è una cosa che non vuoi vedere con i bambini: quello che ha fatto è magnifico e merita massimo rispetto, ovunque vada. Non mi sarei aspettato niente di meno da lui, perché ha questa coscienza di provare a fare la cosa giusta per tutti. Questo sia nel calcio sia in tutti gli aspetti della vita. Merita massimo rispetto».