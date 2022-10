Lukaku, ci siamo quasi! Pronto un ultimo controllo prima del ritorno – SM

Buone notizie in casa Inter per Romelu Lukaku. Il belga non ci sarà domani contro la Salernitana, ma tutto è pronto per il suo rientro tra i convocati in vista della Fiorentina. Come conferma Marco Barzaghi di Sport Mediaset.

PRONTO AL RIENTRO – Romelu Lukaku è finalmente pronto al rientro in campo. Dopo il lungo stop, il belga dovrebbe esserci in vista della sfida del prossimo sabato contro la Fiorentina. A confermarlo è Marco Barzaghi di Sport Mediaset: «Serve un ultimo sforzo e a inizio settimana Lukaku farà un ultimo controllo per rientrare in gruppo con i compagni e tornare tra i convocati per la gara contro al Fiorentina. Con un fisico come il suo necessario cautelarsi e prendere tutte le precauzioni del caso. Il tutto reso possibile anche dal recupero di Correa, che permette al belga di poter prendersi più tempo».