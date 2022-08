Lukaku punta il Milan, lui fiducioso ma Inter non si sbilancia: presto la verità – CdS

Lukaku oggi effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Anche secondo il Corriere dello Sport c’è il rischio che si tratti di qualcosa di ben più grave, ma a differenza di quanto riportato da Tuttosport (vedi QUI), il quotidiano romano parla di fiducia per un recupero-lampo già contro il Milan.

GRANDE ATTESA – Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra ieri in allenamento per Romelu Lukaku che sicuramente non sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi per la sfida contro la Cremonese. L’Inter spera in un miracolo in vista del derby contro il Milan in programma sabato, ma nessuno vuole sbilanciarsi sull’entità dell’infortunio. Tra stasera e domani mattina il calciatore sarà sottoposto a una risonanza magnetica che chiarirà la presenza o meno di una lesione. Lukaku però è fiducioso di farcela per il derby e ai compagni ha confidato di volerci essere a tutti i costi. Vuole iniziare bene questa stagione e sa che dopo la sconfitta dell’Olimpico, l’Inter non può sbagliare di nuovo. La risposta definitiva arriverà solo dopo gli esami strumentali.

REAZIONE – Lukaku, come sottolineato dal quotidiano romano, ha tanta voglia di fare bene. Vuole vincere e, soprattutto, riconquistare l’affetto della sua gente. Sa che il derby è la partita giusta per far breccia nei cuori della Curva Nord e lo stop di ieri mattina lo ha contrariato non poco. Appena rientrato nella sua abitazione, ha pensato solo a riposarsi e a fare le prime terapie del caso. Si augura che il dolore avvertito sia solo una contrattura o un affaticamento.

