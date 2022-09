Lukaku prosegue il recupero, ma ancora non immediato: le condizioni – CdS

Lukaku non scende in campo dal 26 agosto, Lazio-Inter, essendosi procurato un infortunio muscolare. Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni del numero 90.

ANCORA PRESTO – Per Romelu Lukaku prosegue il recupero in vista della forma migliore. Anche ieri, fa sapere il Corriere dello Sport, l’attaccante in prestito dal Chelsea ha lavorato a parte. Fermo da ormai quasi tre settimane, non si è ancora allenato in gruppo agli ordini di Simone Inzaghi dal momento dell’infortunio. Dopo le cure ad Anversa si attende questo passaggio, prima di poterlo rivedere in campo. Per Lukaku presumibilmente niente Udinese-Inter, riapparirà sabato 1 (ore 18) dopo la sosta con la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona