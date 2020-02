Lukaku pronto per Inter-Sampdoria: il suo messaggio prepartita

Dopo il gol segnato nella partita di ieri di Europa League contro il Ludogorets, Romelu Lukaku è già pronto per Inter-Sampdoria di domenica sera, come testimoniato dal suo ultimo post su “Instagram”.

PREPARAZIONE – Partito dalla panchina ed entrato a metà secondo tempo, Romelu Lukaku ha lasciato la sua impronta anche in Europa League segnando la rete dello 0-2 su calcio di rigore nel recupero della partita contro il Ludogorets. Ma non c’è tempo di festeggiare, perché domenica arriva subito un’altra sfida importante che l’Inter è chiamata a vincere per tenere vive le speranze di scudetto. “Preparazione alla prossima partita in casa”, queste le parole dell’attaccante belga sul suo profilo ufficiale “Instagram”, parole che fanno capire la voglia di tornare alla vittoria nella sfida di San Siro contro la Sampdoria per riscattare la sconfitta contro la Lazio della scorsa giornata e per arrivare al meglio all’attesissimo big match contro la Juventus.