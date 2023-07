Lukaku priorità dell’Inter! Offerta al Chelsea pronta: i dettagli – SM

Lukaku insiste per il rientro all’Inter. Secondo quanto riferito da SportMediaset per il club nerazzurro, dopo la cessione di Brozovic, il rientro dell’attaccante è diventato la priorità: pronta l’offerta al Chelsea

OFFERTA – L’Inter, ceduto Brozovic, è pronta a far partire l’assalto a Lukaku. Secondo SportMediaset il ritorno a Milano dell’attaccante belga è la priorità assoluta del club: la dirigenza nerazzurra è pronta ad offrire al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. La cifra, però, potrebbe non bastare: Lukaku pesa, nelle casse del Chelsea, circa 55 milioni di euro. Potrebbe quindi servire uno sforzo ulteriore per far quadrare i conti. L’Inter, per portare a compimento la trattativa, fa leva sulla volontà ferrea di Lukaku che ha rifiutato le ricche offerte dall’Arabia e spinge per un rientro in nerazzurro.