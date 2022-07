Lukaku, prima volta con una vera preparazione all’Inter! Derby nel mirino – CdS

Lukaku per la prima volta all’Inter potrà sostenere una vera preparazione completa dopo i ritardi del 2019 e l’estate ‘anomala’ causa Covid nel 2020. Il derby di Milano per una forma perfetta.

PRIMA VOLTA – Romelu Lukaku per la sua nuova esperienza interista potrà sostenere una vera preparazione con l’Inter, completa sotto tutti i punti di vista. Stavolta, infatti, la sua stagione comincerà in maniera differente sia da quella del debutto sia da quella che poi ha riportato lo scudetto alla Pinetina. La differenza sostanziale è che, per la prima volta, sosterrà una preparazione completa rispetto i primi due anni in nerazzurro. Nel 2019 arrivò in nerazzurro soltanto ad agosto, anche se poi questo non gli impedì di segnare tre gol nelle prime quattro giornate di campionato. Il secondo anno accadde sostanzialmente l’opposto. Nel senso che, causa Covid, l’Inter, avendo raggiunto la finale di Europa League, giocò l’ultima gara solo a fine agosto.

PREPARAZIONE COMPLETA – Quindi, vacanze più che ridotte. Quest’anno, invece, ancora qualche giorno di vacanza e poi sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi per la preparazione alla nuova stagione con vacanze e preparazione regolare, con l’obiettivo di arrivare al debutto il 14 agosto in buone condizioni e raggiungere poi la piena forma alla quinta giornata, quando sfiderà il Milan.

