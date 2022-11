Lukaku torna prima del Mondiale, lui ci crede! In Belgio un po’ meno – TS

Romelu Lukaku in comune accordo con l’Inter è volato, ancora una volta, in Belgio per effettuare ulteriori controlli. L’attaccante belga – secondo quanto riportato dal Tuttosport -, vuole tornare a giocare, soprattutto in vista del Mondiale. Lui ci crede, ma in Belgio valutano già soluzioni alternative (vedi QUI dichiarazioni del CT Roberto Martinez).

INCERTO – Lukaku ha tanta voglia di tornare a disposizione non solo prima del Mondiale, ma addirittura con l’Inter prima della sosta. Secondo il quotidiano di Torino, il ritorno in campo nel 2023 non è ancora ufficiale, ma ufficioso. L’attaccante belga proverà a tutti i costi a tornare a disposizione per l’ultima dei nerazzurri in Serie A per quanto riguarda il 2022 (contro l’Atalanta), ma già pensare di recuperare in tempo per il Mondiale sarebbe un gran traguardo. Intanto l’attaccante, in comune accordo con l’Inter, è volato in Belgio per un consulto con i medici della Nazionale e nei prossimi giorni proseguirà le terapie del caso dopo il risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. La prossima settimana si sottoporrà ad ulteriori controlli per capire quando potrà rientrare in campo. In Belgio l’ottimismo di rivedere Lukaku in Nazionale per il Mondiale non si è mai affievolito, ma adesso, con uno stato di forma poco ottimale, si inizia a pensare ad eventuali alternative da proporre.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna