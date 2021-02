Lukaku: Â«Pochi riescono a diventare i migliori. Gol? Ricordo scommessaÂ»

Lukaku: «Pochi riescono a diventare i migliori. Gol? Ricordo scommessa»

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Lukaku è stato protagonista di un video per Maserati (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ricorda un episodio legato al suo inizio di carriera, quando aveva fatto una scommessa con un suo allenatore che non credeva potesse fare tanti gol.

IL RICORDO – Romelu Lukaku, nel video per Maserati, ripercorre la sua carriera: «Tutti giocano a calcio, ma in pochi riescono ad avere l’opportunità di diventare fra i migliori della loro generazione. Quando ero nell’Under-19 ho fatto una scommessa con il mio allenatore: giocavo con dei ragazzi più grandi di quattro anni, e gli ho detto che entro dicembre avrei segnato venticinque gol. Non mi ha creduto. Gli ho detto che, se avessi segnato venticinque gol, avrebbe dovuto preparare pancake per tutti i giocatori che venivano ad allenarsi da tutto il paese. Invece che a dicembre, i venticinque gol li ho segnati entro novembre. Ha dovuto preparare pancake per tutti: se lo ricorda ancora. Per raggiungere i tuoi obiettivi servono talento e attitudine. Il talento è il motore, l’attitudine è l’acceleratore».