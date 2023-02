Lukaku, per restare all’Inter serve altro. Ritorno al Chelsea sempre più probabile – CdS

Romelu Lukaku di questo passo difficilmente resterà all’Inter anche la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono in corso delle riflessioni in Viale della Liberazione, ma il ritorno al Chelsea è sempre più probabile.

NIENTE INTER – Non era certo il ritorno che si aspettava Romelu Lukaku, e neanche Simone Inzaghi a dirla tutta. Tra infortunio e ritorno a pieno regime, sono in corso importanti valutazioni in casa Inter per quanto riguarda il futuro del belga, sempre più orientato al ritorno al Chelsea. Lukaku non segna da ben quattro mesi, e in Serie A l’unico gol risale alla prima giornata contro il Lecce. Da allora Lukaku non è stato più lui. Perciò il ritorno al Chelsea in questo momento è alquanto probabile. Il belga non ha convinto, i numeri non sono affatto dalla sua parte e tutto questo condiziona inevitabilmente la valutazione della società. Per rinnovare il prestito di Lukaku, servono altre garanzie a oggi assenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona