Lukaku pensa giÃ  a quando appenderÃ  gli scarpini al chiodo – Telegraph

Lukaku pensa già a quando appenderà gli scarpini al chiodo

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, starebbe già pianificando la sua carriera per quando non sarà più un calciatore

ALLENATORE – Secondo quanto riportato dal sito del Telegraph, Romelu Lukaku così come i connazionali Axel Witsel e Kevin De Bruyne si starebbe portando avanti nel tempo. L’attaccante dell’Inter, come gli altri due giocatori belga, starebbero seguendo un corso online per diventare allenatore. Il centravanti nerazzurro starebbe quindi programmando il suo futuro per quando deciderà di lasciare il mondo del calcio giocato.