Lukaku, offerta Inter da 5+2 di bonus: no Chelsea! La controproposta − Sky

Tra Inter e Chelsea ancora nessun contatto per Lukaku. Call che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Prima proposta dei nerazzurri rimandata al mittente, controproposta Blues in attesa

ATTESA − Sono ore caldissime per capire il futuro di Romelu Lukaku. Manca sempre meno per la chiusura dell’operazione, si attende la chiamata del Chelsea. Manuele Baiocchini, nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, spiega la situazione: «Al momento nessuno contatto tra Inter e Chelsea per Lukaku. Sono giorni importanti e weekend caldo per Lukaku. L’Inter ha fatto una proposta di 5 + 2 di bonus. Al Chelsea non bastano, Inter attesa di una chiamata per capire la loro richiesta. La sensazione dell’Inter è che la controproposta del Chelsea potrebbe essere di 15-20 milioni. L’Inter spera a questo punto di poter chiudere sui 12 milioni».