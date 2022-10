Lukaku, niente Fiorentina: all’Inter vince la cautela. Tutto rimandato − CdS

Lukaku salterà la gara contro la Fiorentina. Niente da fare per Big Rom, finalmente in gruppo dopo oltre 50 giorni. In casa Inter si sceglie la via della cautela. Ritorno in campo e tra i convocati rimandato

TUTTO RINVIATO − Poteva essere la giornata del rientro di Romelu Lukaku ma sia il belga che i tifosi dell’Inter dovranno rimandare la gioia. Nonostante il ritorno in gruppo, dopo oltre 50 giorni, lo staff medico nerazzurro ha deciso di non rischiare Big Rom. Simone Inzaghi, dunque, lo escluderà dalla trasferta sul campo della Fiorentina. Complessivamente sarà la dodicesima partita dell’Inter senza il suo terminale offensivo di riferimento. Tutto rimandato a mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen. In caso di convocazione contro i cechi, Lukaku giocherebbe però solamente qualche spezzone di gara senza scendere in campo dal primo minuto. La strada intrapresa è solo una: cautela e attenzione.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona