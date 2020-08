Lukaku: “Manchester United? Ho reagito. Io attaccante? sapevo che…”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku, fortemente voluto da Antonio Conte all’Inter, alla sua prima stagione in Serie A ha totalizzato ben 23 gol, dietro solo a Ciro Immobile (36) e Cristiano Ronaldo (31). L’attaccante in una breve intervista pubblicata attraverso il canale Twitter “Roc Nation Sports” ha parlato del suo ultimo anno al Manchester United e il suo ruolo.

“REAGISCI O CADI” – Romelu Lukaku è pronto a concludere al meglio la stagione con l’Inter con l’Europa League, intanto di gol in Serie A al suo primo anno ne ha già segnati ben 23 gol. In una breve intervista l’attaccante belga ha detto la sua riguardo il suo ultimo anno al Manchester United e non solo: «Manchester United? Un anno brutto può capitare a chiunque in carriera: o reagisci o cadi. Ho dovuto fare quel ragionamento e superare lo step. Io attaccante? Non so perché, è una cosa che mi piaceva, ho sempre saputo che sarei diventato attaccante».