Lukaku, da Lazio-Inter due notizie: Romagnoli top e il cambio. Altro mondo!

Lukaku ha fatto la sua peggior gara da quando è ritornato all’Inter. Contro la Lazio è stato surclassato da Romagnoli, il quale lo ha sempre sofferto durante i Derby di Milano. Ma confermata anche un’altra novità: il richiamo in panchina

RIVINCITA − Lazio-Inter è stata anche la rivincita di Alessio Romagnoli e la sconfitta netta di Romelu Lukaku. Dopo i Derby nefasti con la maglia del Milan, il difensore romano si è preso la sua rivalsa personale contro l’attaccante belga, il quale si è mostrato in grandissima difficoltà. Big Rom è tutt’altro che il giocatore caterpillar espressosi durante la sua prima esperienza in nerazzurro. È ancora lento, impacciato, goffo nel gestire il pallone. L’incubo Lukaku, ieri sera all’Olimpico, si è trasformato in un sogno a occhi aperti per Romagnoli. Bocciatura netta per il belga, la peggior partita di questo inizio di stagione. L’anno negativo al Chelsea sembra aver influito, e anche di parecchio, occorre ritrovarlo il prima possibile!

NOVITÀ − Per riavere il vero Big Rom serve anche un altro Inzaghi, che ieri lo ha tolto dal campo sul momentaneo 1-1. Seconda sostituzione in tre partite per Lukaku. Ricorda qualcosa? Già, Lautaro Martinez. Nella scorsa stagione, il Toro ha dovuto fare i conti con una gestione dei cambi di Inzaghi molto schematica e discutibile che lo vedeva in campo soltanto per un’ora o giù di lì. E se la stessa sorte quest’anno toccasse a Lukaku? A parte il match contro il Lecce, il belga è stato sostituito sia contro lo Spezia che ieri sera a Roma con la Lazio. Una novità per il gigante di Anversa, quasi mai richiamato in panchina durante il suo primo periodo all’Inter con Antonio Conte. Sicuramente ciò non lo aiuta. Per ritrovare il vero Big Rom serve soltanto una cosa: campo!