Lukaku: «Lavoriamo per realizzare nostri sogni. Percorso da continuare»

Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, come ha mostrato il giocatore stesso in una serie di post nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale. In una breve clip video, il belga ha anche voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi.

LAVORO DURO – Romelu Lukaku è appena tornato ad Appiano Gentile, ma ha già iniziato a lavorare duramente. L’attaccante belga, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha voluto mandare un breve messaggio a tutti i tifosi, aggiornandoli sul suo allenamento quotidiano e ribadendo la voglia di lottare per gli obiettivi personali e di squadra. Queste le sue parole: «Sono contento di essere di nuovo qui, oggi è stato un altro giorno di ottimo lavoro sul campo. Speriamo di continuare nel nostro percorso. Continuiamo a lavorare duro per realizzare insieme i nostri sogni».