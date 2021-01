Lukaku-Lautaro Martinez, ri-funziona il duo: entrambi di nuovo in gol

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter-Benevento di ieri sera è stata decisamente una partita a senso unico. Uno degli elementi più importanti della vittoria è stata la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez (con l’argentino in doppia cifra), entrambi di nuovo in gol in campionato nella stessa partita.

COPPIA CHE SCOPPIA – Dopo diverse partite di campionato senza andare in gol, ieri sera sia Lautaro Martinez che Romelu Lukaku hanno interrotto il loro digiuno. Specialmente l’argentino, dal momento che il belga ha comunque trovato la via della rete nelle due sfide di Coppa Italia giocate a gennaio, contro Fiorentina e Milan. Precisamente era dalla sfida contro il Crotone del 2 gennaio 2021 che nessuno dei due segnava in campionato. I gol arrivati contro Sampdoria, Roma e Juventus sono stati infatti rispettivamente segnati da Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Achraf Hakimi, Arturo Vidal e Nicolò Barella. Con in mezzo anche lo 0-0 di Udine.

INSIEME – Non solo Lukaku e Lautaro Martinez sono andati nuovamente in gol, ma lo hanno fatto nuovamente insieme, nella stessa partita. Anche questo non succedeva dalla partita di San Siro contro il Crotone vinta per 6-2. Per poter dare continuità al “ritorno” della coppia d’attacco nerazzurra, però, bisognerà aspettare venerdì, quando l’Inter sarà ospite della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. Martedì, nella semifinale di andata della Coppa Italia contro la Juventus, infatti, il belga sarà assente dopo il cartellino giallo preso da diffidato nel quarto di finale vinto contro il Milan. La coppia è tornata a funzionare ieri, contro il Benevento. Ora è necessario continuare su questa strada.