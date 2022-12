Lukaku, la conferma passa dai gol: obiettivo riprendersi l’Inter. Testa al Napoli – CdS

Romelu Lukaku è tornato dal Qatar dopo la breve esperienza al Mondiale con il Belgio e adesso vuole riprendersi l’Inter per dimostrare di meritare la conferma anche in vista della prossima stagione. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, saranno già decisive le sfide contro Napoli e Milan in Supercoppa italiana.

OBIETTIVI PREFISSATI – Lukaku ha bisogno dell’Inter e l’Inter ha bisogno di Romelu Lukaku. Dopo l’esperienza al Mondiale il belga sta facendo di tutto per ritrovare la migliore condizione e per mettersi pienamente a disposizione di Inzaghi. Sul suo calendario c’è già un appuntamento segnato: lo scontro diretto con il Napoli del 4 gennaio. Il suo obiettivo è essere in campo dall’inizio, e naturalmente essere protagonista, trascinando l’Inter ad una vittoria. Due settimane dopo sarà anche decisiva la finale in Supercoppa italiana contro il Milan. Lukaku vuole dimostrare di meritare la conferma all’Inter anche per la prossima stagione, dato che ancora nulla è scontato. Inter e Chelsea ad oggi hanno solo ipotizzato la possibilità di rinnovare, sostanzialmente alle stesse cifre, il suo prestito. Il club nerazzurro, però, vuole avere la certezza che Lukaku non solo abbia accantonato i guai fisici, ma pure che sia tornato ad esprimersi come uno dei migliori giocatori della Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno