Lukaku, Inter spiazzata e scuse immediate: video rimosso dal web – GdS

Condividi questo articolo

Lukaku ha sollevato un polverone con le sue dichiarazioni nel corso di una diretta Instagram con la moglie di Mertens (vedi articolo). L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” ricostruisce le scuse immediate del belga e l’atteggiamento positivo della società (vedi articolo)

SCUSE IMMEDIATE – Romelu Lukaku si è lasciato un po’ andare sui social, sollevando un polverone che molto probabilmente non immaginava di poter sollevare. Le dichiarazioni sui 23 giocatori malati prima di Inter-Cagliari hanno spiazzato sia la società che i compagni di squadra, stupiti dalla ricostruzione “fantasiosa” dell’attaccante. I report medici e i ricordi degli altri nerazzurri smentiscono infatti le dichiarazioni di Lukaku, che si è subito scusato con squadra e staff tecnico attraverso un’immediata telefonata.

RAGIONI – L’ex Manchester United ha spiegato le sue ragioni e anche per questo la società ha deciso di non multarlo, percependo la sua buona fede. Il video è stato comunque rimosso dal web, forse anche su volontà dello stesso giocatore. Intanto Lukaku, costretto come il resto della squadra all’isolamento forzato, ha deciso di occupare il tempo iniziando a seguire il corso di base per allenatori di primo livello per il patentino Uefa. E tra i suoi compagni di viaggio ci sono anche altre due stelle della nazionale belga come Kevin De Bruyne e Alex Witsel.

Fonte: Gazzetta dello Sport