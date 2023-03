Lukaku, Inter pronta a rispedirlo a Londra! Lotta per Thuram − SM

Lukaku ha ormai i mesi contati all’Inter. Il gigante belga non dovrebbe restare in nerazzurro il prossimo anno. A giugno farà ritorno al Chelsea. Intanto, per Thuram è grande battaglia a suon di milioni

VIA − Romelu Lukaku potrà restare all’Inter solo in un caso: se vivrà un finale di stagione da protagonista assoluto sia in campionato che in Champions League. A riportarlo Claudio Raimondi di Sport Mediaset. Il gigante belga non ha convinto la dirigenza nerazzurra, che a giugno lo rispedirà nuovamente al Chelsea. Per sopperire alla seconda partenza di Lukaku, l’Inter continua a sondare Marcus Thuram. Il centravanti francese lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero. Il figlio d’arte è ambito sia in Premier League col Manchester City in prima linea, ma anche in Bundesliga con il Bayern Monaco. Dunque, si prospetta una battaglia a suon di milioni per l’ingaggio. Il giocatore chiede almeno sei milioni di euro.