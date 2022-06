Lukaku-Inter, manca solo l’ok di Zhang! Skriniar? Sconto al Chelsea − SM

L’Inter sta per chiudere l’affare Romelu Lukaku. Per il ritorno del belga manca soltanto il sì definitivo di Zhang. Intanto, il Chelsea ci prova per Skriniar puntando allo sconto

LINEA ROVENTE − Asse caldo tra Inter e Chelsea. L’affare Lukaku è ormai in dirittura d’arrivo. Come riporta Sport Mediaset, il belga insieme al suo avvocato Ledure ha convinto il Chelsea ad accettare la proposta di 10 milioni più bonus. Per il ritorno di Big Rom manca soltanto l’ok del presidente Steven Zhang. Intanto, occhio anche alla situazione legata a Milan Skriniar. Il PSG è fermo ad una valutazione di 50 milioni di euro, cifra distante dai quasi 80 milioni chiesti dall’Inter. Il Chelsea è in pressing sul difensore slovacco. I Blues puntano ad un trattamento di favore in concomitanza dell’affare Lukaku. Il club inglese pronto a salire sopra i 60 milioni di euro.