Lukaku-Inter, è il grande giorno. Dall’Inghilterra svelano l’ora della firma

Il ritorno di Lukaku all’Inter è ormai cosa quasi fatta. Quel quasi è ovviamente legato alla firma sul nuovo contratto. Dall’Inghilterra, svelano addirittura l’orario preciso

ORARIO FIRMA − Il Lukaku day è in corso. Come raccolto dalla nostra redazione, dopo le visite mediche all’Humanitas, il belga sta per dirigersi al Coni (vedi articolo). In Inghilterra, si portano leggermente più avanti parlando già della firma sul contratto. Secondo il giornalista del Daily Telegraph, Matt Law, il giocatore firmerà il suo nuovo contratto alle ore 14.00. Dopo, l’Inter potrà annunciare il suo arrivo tramite un comunicato ufficiale. Sono ore caldissime per il Lukaku 2.0.