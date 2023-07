Lukaku-Inter, cresce l’ottimismo! Nuova offerta al Chelsea: le cifre – SM

In casa Inter tiene banco la questione Lukaku. Secondo quanto riferito da SportMediaset cresce l’ottimismo in casa nerazzurra per la buona riuscita della trattativa: pronta una nuova offerta al Chelsea

OTTIMISMO – L’Inter è al lavoro per il ritorno di Romelu Lukaku. Secondo SportMediaset in casa nerazzurra sale l’ottimismo per la chiusura della trattativa: il belga, infatti, non sarà presente domani al primo giorno di ritiro del Chelsea. Il belga ha ribadito alla dirigenza del Chelsea di volere solo l’Inter, ed ha intenzione di respingere qualsiasi altra proposta. Ledure, avvocato del belga, nei prossimi giorni recapiterà al Chelsea la nuova proposta formulata dall’Inter: un’offerta superiore ai 30 milioni, a fronte dei 45 milioni chiesti dai “Blues”. Potrebbe servire un altro rilancio ma il club nerazzurro intende chiudere in tempi brevi per evitare eventuali inserimenti della Juventus o di altre concorrenti.