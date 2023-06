Lukaku-Inter, il Chelsea riallaccia i colloqui! C’è un problema… Fifa

Questa settimana Inter e Chelsea ricominceranno a parlare di Romelu Lukaku. Il belga vuole ritornare a Milano, pronta una nuova formula. Ma occhio ad un problema

SI RICOMINCIA − Nuovi colloqui in settimana tra Inter e Chelsea per Lukaku. A riferirlo i colleghi di Evening Standard. Il belga ha solo un desiderio: quello di ritornare nuovamente a vestire la maglia nerazzurra. La prima proposta di prestito secco di alcune settimane fa è stata rifiutata dai Blues, che però potrebbero aprire ad una nuova formula, quella di un con obbligo di riscatto. C’è però un problema posto dalla Fifa. Ossia il limite sui giocatori che si possono mandare in prestito contemporaneamente in una singola stagione. A tal proposito, il Chelsea vorrebbe utilizzare questa formula, si legge sul quotidiano londinese, per far crescere i propri giovani cercando invece di monetizzare il più possibile con i giocatori già affermati. Carney Chukwuemeka, David Fofana, Gabriel Slonina, Omari Hutchinson, Tino Anjorin e Andrey Santos i possibili nomi che potrebbero partire in prestito. Ma l’Inter può arrivare a Lukaku solamente con la formula del prestito e non a titolo definitivo. Se ne parlerà in settimana.