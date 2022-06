Lukaku-Inter, il Chelsea non fa sconti ma il belga ha un rapper alleato − SM

Il ritorno di Lukaku all’Inter non è semplice. Il Chelsea non ha alcuna intenzione di fare dei regali all’Inter e all’attaccante belga. Intanto, però, Big Rom ha un alleato

ALLEATO − Il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku si complica? Il Chelsea, nonostante l’apertura al prestito, non sembra disposto a fare sconti. Vuole almeno 25 milioni di euro per il prestito oneroso oppure una contropartita tecnica di grande livello (Dumfries ?). Come riporta Sport Mediaset, non sarà semplice trova una quadra definitiva soprattutto entro il 30 giugno. Data utile per sfruttare il famoso decreto crescita. Lukaku però ha anche un alleato ‘artistico’, ossia il rapper Jay-Z. Quest’ultimo – proprietario della Roc Nation Sports, agenzia che cura l’immagine di Big Rom – è un grande amico del nuovo patron del Chelsea Boehly. Il rapper spinge per un ritorno a Milano del suo assistito.