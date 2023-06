Lukaku, Inter e basta! Forzerà il Chelsea per esserci in ritiro − CdS

Nella testa di Romelu Lukaku c’è solamente l’Inter. Il centravanti belga tratterà direttamente lui stesso col Chelsea per ritornare nuovamente a Milano. Come obiettivo pone il 13 luglio

SOLO IL NERAZZURRO − Lukaku pazzo di Inter. Il belga tratterà col Chelsea il suo ritorno a Milano proprio come un anno fa. Big Rom non ha gradito l’atteggiamento dei Blues, che prima hanno cercato di spedirlo in Arabia Saudita, come stanno facendo con tutti gli esuberi della rosa (Ziyech, Kanté, Koulibaly), e poi – durante il summit di settimana scorsa tra Ausilio e la dirigenza inglese – lo hanno messo sul piatto interista in cambio però di Nicolò Barella. Ora Lukaku non ci sta e farà di tutto pur di convincere il Chelsea a lasciarlo andare ancora in prestito. L’Inter non può solo che aspettare. Big Rom, che stasera giocherà la sua ultima partita della stagione in Estonia-Belgio, cercherà di forzare la mano con Todd Boehly, i cui rapporti sono comunque ottimali. Il patron dei londinesi, infatti, lo scorso anno gli venne incontro accettando la sua partenza in prestito e inoltre gode di un ottimo feeling con Roc Nations, agenzia che cura gli interessi del giocatore. L’obiettivo di Lukaku è quello di essere il 13 luglio ad Appiano Gentile per l’inizio del ritiro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno