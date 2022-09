Lukaku, l’Inter si affida a 2 ‘insospettabili’ per riavere il vero Big Rom − TS

In casa Inter si aspetta il rientro di Lukaku, fuori dai radar nerazzurri praticamente dal 26 agosto. Ma serve il vero Big Rom e non quello ante infortunio. Inzaghi ha in mente due mosse

GLI INSOSPETTABILI − All’Inter serve Romelu Lukaku. Il centravanti belga sta recuperando dall’infortunio rimediato il 26 agosto contro la Lazio all’Olimpico. Infortunio al flessore che ha reso l’Inter orfana del suo totem in attacco. Contro la Roma sarà nuovamente arruolabile. Ma dopo la sosta c’è da ritrovare un altro Lukaku e non quello impacciato e lento di inizio stagione. Come fare? Inzaghi ha in mente due stratagemmi. In primis, sfruttare Federico Dimarco. Il laterale della Nazionale ha piedi educatissimi tanto da poter approfittare dei suoi cross ‘affettati’ per rendere letale Lukaku di testa. La seconda mossa è quella dei lanci lunghi. Gli anni di Conte hanno insegnato come Big Rom sia un attaccante straordinario se lanciato a campo aperto con precisione. Ecco l’altro insospettato: Francesco Acerbi. Il centrale, ormai titolare al posto di de Vrij, è uno specialista sotto questo fondamentale (Immobile docet).

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino