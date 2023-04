Lukaku infallibile dal dischetto, ma all’Inter serve anche altro! − CdS

Romelu Lukaku si sta dimostrando un cecchino infallibile dagli undici metri. Il belga, contro il Benfica, ha segnato il suo 19esimo rigore su 19 calciati con la maglia dell’Inter. Ma ora serve anche l’altro Big Rom

NON BASTA − Dal dischetto, Lukaku è una sentenza. Dopo i timbri in campionato contro Udinese e Spezia, in Coppa Italia contro la Juventus, è arrivato anche il sigillo dagli undici metri in Champions League. Questa volta contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale. Sotto questo aspetto, Big Rom è praticamente un cecchino infallibile. Sono 19 realizzazioni su 19 rigori calciati con la maglia nerazzurra. Una sicurezza in tutto e per tutto. Ma il rendimento in campo non è ancora quello dei migliori. All’Inter manca la sua straripante forza fisica, così come il feeling con Lautaro Martinez. Il Lukaku dei primi due anni nerazzurri è ancora uno sporadico ricordo, però ci sono ancora due mesi per ritrovarlo definitivamente. A parte i rigori segnati, le altre tre reti (7 totali) sono arrivate su azione rispettivamente alla prima giornata in campionato (Lecce) e poi in Champions League (Viktoria Plzen e Porto). All’Inter serve il vecchio Lukaku, a partire dal campionato e senza dimenticare che in ballo c’è l’ultimo sprint sul prestito dal Chelsea in scadenza a giugno. Già da domani contro il Monza arriva l’ennesimo esame.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia