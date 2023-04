Lukaku, in Empoli-Inter prestazine ‘vintage’! Futuro ancora da scrivere

Romelu Lukaku è stato il migliore in campo di Empoli-Inter. Il belga ha illuminato il “Castellani” con una prestazione “vintage”: due gol ed un assist a Lautaro Martinez

VINTAGE – Finalmente Romelu Lukaku. L’Inter aspettava il suo bomber e sembra averlo ritrovato in quel di Empoli. La prestazione del belga contro i toscani ha un sapore vintage: a tratti, specie nel secondo tempo, si è rivisto il giocatore che ha dominato fisicamente la Serie A nel biennio Conte. Il primo gol, di destro dal limite, ha sbloccato mentalmente il belga che nel finale di partita ha letteralmente aperto in due la difesa dei padroni di casa. Ed è proprio il gol dello 0-2 ad illuminare gli occhi dei tifosi nerazzurri: doppio passo in campo aperto su Ismajli e sinistro potentissimo a battere un incolpevole Perisan. Nel finale anche l’assist per Lautaro Martinez, con la Lu-La che finalmente batte un colpo.

FUTURO – L’Inter vivrà un finale di stagione convulso: la squadra nerazzurra è in corsa per tre obiettivi e dai gol di Lukaku passano molte delle speranze della squadra di Inzaghi. Un finale di stagione di livello rimescolerebbe le carte in tavola sulla riconferma in nerazzurro di Lukaku, che al momento sembra lontana. Ma se il belga continuerà a macinare gioco come ad Empoli, Marotta e la dirigenza nerazzurra dovranno certamente rivedere i piani di mercato per l’estate.