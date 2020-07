Lukaku in dubbio per Inter-Torino: novitÃ  nel pomeriggio – Sky

Lukaku in dubbio per Inter-Torino: novità nel pomeriggio...

Lukaku in dubbio per Inter-Torino: novità nel pomeriggio – Sky

Romelu Lukaku potrebbe non essere disponibile per Inter-Torino di lunedì sera. L’attaccante belga ha ancora problemi dalla partita contro il Verona, il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

IN DUBBIO – Lukaku potrebbe non essere a disposizione per Inter-Torino di lunedì sera: «Sapremo nel corso del pomeriggio qualcosa di più, ma non dovrebbe essere qualcosa di preoccupante. Sappiamo il problema avuto contro l’Hellas, un dolore alla parte posteriore della coscia. Potrebbe trattarsi di una contrattura che lo metterà fuori dalla gara contro il Torino ma sarebbe molto meno grave in ottica delle partite successive. Non credo ci sarà contro il Torino, se la giocheranno Sanchez e Lautaro Martinez».