Lukaku, Chelsea pronto al rilancio. Inzaghi chiede chiarezza – CdS

Sul “Corriere dello Sport” tiene banco la questione relativa a Lukaku, corteggiato dal Chelsea. Il club londinese sta preparando una nuova offerta per l’Inter. Per strappare “Big Rom” da Milano serviranno 130 milioni

RILANCIO – Il Chelsea punta forte su Romelu Lukaku. Il club inglese, dopo aver recapitato un’offerta di 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, rifiutata però dall’Inter, è pronto al rilancio: per strappare l’attaccante belga da Milano serviranno infatti 120-130 milioni cash. È questa la cifra, secondo il “Corriere dello Sport” per cui la proprietà è disposta a privarsi dell’attaccante. In un senso o nell’altro, il club nerazzurro vuole chiudere la situazione entro la fine di questa settimana.

SOSTITUTO – Dei 130 milioni incassati per Lukaku, l’Inter potrà reinvestirne per rinforzare la squadra solo il 30/40 %. Il resto, secondo il quotidiano, serviranno a pagare le rate del belga al Manchester United e a raggiungere quota 80 milioni di attivo sul mercato. In un clima di incertezza a chiederne qualcuna è Simone Inzaghi. Il tecnico, lasciata la Lazio, aveva ricevuto determinate promesse e garanzie dalla proprietà.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport