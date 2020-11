Lukaku, il Belgio non fa sconti allâ€™Inter: lo convoca e per tre partite

Lukaku, il Belgio non fa sconti all’Inter: lo...

Lukaku, il Belgio non fa sconti all’Inter: lo convoca e per tre partite

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Romelu Lukaku è stato convocato dal CT Martinez per le prossime tre sfide della Nazionale del Belgio. Il calciatore dell’Inter, nonostante l’infortunio che lo tiene bloccato, non è stato “risparmiato”.

CONVOCATO – Romelu Lukaku non è stato risparmiato dal CT della Nazionale belga Roberto Martinez. Il numero 9 dell’Inter, infatti, è stato convocato per le tre sfide che la nazionale dei “Red Devils” giocherà nelle prossime settimane. Mercoledì, infatti, il Belgio giocherà in amichevole contro la Svizzera. Poi due impegni di UEFA Nations League contro Inghilterra , domenica 15 e Danimarca, mercoledì 18. Di seguito tutti i convocati del CT Martinez.