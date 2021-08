Lukaku ha scelto il Chelsea! Inter informata: il sostituto – Sky

Lukaku e l’Inter sempre più lontani. L’attaccante belga – secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio – ha comunicato la sua scelta al club nerazzurro. Ecco le parole dell’esperto di calciomercato con un post su Instagram

ADDIO ROMELU ADDIO – «Lukaku ha scelto di andare la Chelsea. Lo ha comunicato nei giorni scorsi al club che non voleva venderlo, ma in questo momento giocatore è lusigato e attratto dall’opportunità tecnica ed economica. La propietà dell’Inter ha quindi dato mandato ai dirigenti di massimizzare al massimo la cessione. Servono 130 milioni, poi inter cercherà di chiudere per Zapata. Il belga non ha chiesto aumenti ai nerazzurri per rimanere e non ha preso in considerazione in primavera il Manchester City perché credeva nel progetto ambizioso Inter, ma le cose sono cambiate con addio Conte e Hakimi». Queste le parole di Gianluca Di Marzio.

