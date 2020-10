Lukaku: “Grazie all’Inter e a Conte, per me...

Lukaku: “Grazie all’Inter e a Conte, per me come una famiglia”

Romelu Lukaku, premiato pochi minuti fa come miglior giocatore della passata edizione dell’Europa League durante la cerimonia dei sorteggi attualmente in corso, ha concesso alcune brevi dichiarazioni

GRAZIE A TUTTI – Lukaku si mostra prodigo di ringraziamenti per il riconoscimento appena ottenuto: «Prima di tutto voglio ringraziare Dio per avermi portato qui, per farmi fare il lavoro che ho sempre sognato fin da bambino. Voglio congratularmi col Siviglia che ha vinto il torneo. Ringrazio mia madre, mio fratello e tutte le persone che mi aiutano, i miei agenti che mi sostengono. Ringrazio Antonio Conte e tutto lo staff dell’Inter, dal Presidente a tutti quelli che lavorano in società per la fiducia. Voglio ringraziare soprattutto i miei compagni di squadra che sono stati grandiosi con me fin dal primo giorno, sono come membri della mia famiglia. Quando arrivo ad allenarmi lo faccio col sorriso. Grazie a loro e spero che quest’anno faremo meglio di quanto fatto l’anno scorso e avremo ancora grandi successi».