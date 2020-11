Lukaku ‘graffia’ Belgio-Danimarca: assist di De Bruyne e un po’ di fortuna

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Il Belgio si è portato in vantaggio al 57′ della gara con la Danimarca grazie ad una rete di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter sembra aver smaltito alla grande i guai fisici dell’ultimo periodo

KILLER – Romelu Lukaku è andato in gol con la sua nazionale nella gara di Nations League Belgio-Danimarca. Il CT Roberto Martinez ha lanciato l’attaccante nerazzurro dal primo minuto, come contro l’Inghilterra, ed è stato ripagato. La rete di Lukaku, arrivata al minuto ’57 della ripresa, porta momentaneamente in vantaggio i Diavoli Rossi. Dopo un’imbucata pregevole di Kevin De Bruyne, la conclusione dell’attaccante dell’Inter è stata parata dal portiere danese, che tuttavia non è riuscito ad evitare che la sfera carambolasse in porta.