Lukaku: “Gol? Tanti ‘sì, ma…’. Serie A, Ronaldo mi disse ciò. Razzismo…”

Intervistato ai microfoni del sito del New York Times, Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato dei suoi gol, di un colloquio avuto con Cristiano Ronaldo sulla Serie A e del tema del razzismo

BLACK FRIDAY – Queste le parole di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, partendo da Black Friday, il controverso titolo del “Corriere dello Sport” in occasione della partita Inter-Roma, in cui appare la foto del centravanti belga: «È pazzesco – ha commentato la foto della copertina del quotidiano sportivo romano – il più stupido dei titoli».

CORI RAZZISTI – Mentre Lukaku sui cori razzisti negli stadi di cui è stato vittima nel corso della sua carriera, tra cui recentemente a Cagliari, ha dichiarato di aver sempre pensato in queste situazioni: «”Segnerò, vincerò e tornerò a casa”. Mi ci sono confrontato molte volte nella mia vita. Ti costruisci una sorta di ossatura. Tiro fuori la rabbia sul campo». Quindi sulle sue parole sul problema razzismo: «Dico cosa penso. Se c’è qualcosa nella mia mente, mi alzerò e parlerò».

ADDIO UNITED – Lukaku passa poi alla sua decisione di lasciare il Manchester United e a quando lo ha rivelato la scorsa estate in Australia durante il tour prestagionale all’allora compagno di squadra Paul Pogba: «Gli dissi che me ne sarei andato».

GOL – Lukaku tocca quindi il discorso gol: «È stato sempre un “Sì, ma…” sin dall’inizio – ha spiegato – Segnai contro il Real Madrid in Supercoppa Europea ma sbagliai un’occasione da rete. Fu un “ma ha centrato quell’occasione là”. Feci gol contro il West Ham nella mia prima partita in Premier League, ma fu un “sì, ma…”. Da quel momento ho iniziato a chiedermi come sarebbe andata». Quindi continua sull’ultima stagione ai Red Devils: «Un anno allo United ha cancellato gli otto anni precedenti». E così lui e Pogba sono stati «incolpati per la caduta del Manchester United».

CALCIATORI NERI – Lukaku quindi attacca: «Non ci si occupa mai delle mie qualità quando sono paragonato ad altri attaccanti. Il mio dribbling individuale è buono, sono in grado di compiere passaggi, superare un giocatore. Ricordo un commento di un giornalista, secondo cui lo United non avrebbe dovuto ingaggiare Lukaku perché non sarebbe un calciatore “intelligente”». Un pensiero condiviso da Cynthia Frisby dell’Università del Missouri, secondo cui gli atleti neri avrebbero un «talento fisico innato, ma privi di intelligenza e forte etica del lavoro». Per Lukaku questo non sarebbe vero in quanto «Thierry Henry, Nicolas Anelka, Marcus Rashford, Anthony Martial sono descritti come giocatori pieni di qualità tecniche. È solo che alcuni calciatori sono sempre visti in un modo particolare». Quanto al Regno Unito, «è stato buono con me, ma me ne sono dovuto andare».

CRISTIANO RONALDO – Lukaku rivela il colloquio avuto l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, nel tunnel di San Siro: «Mi ha detto che questa è il campionato più difficile del mondo a livello di difese. Mi ha detto di aver segnato gol ovunque, ma questo è stato il posto più difficile per farli. E se Cristiano Ronaldo pensa che sia difficile, allora deve essere davvero difficile. È più difficile dell’Inghilterra. Il calcio è più intenso qui, qui per tutto c’è uno schema di gioco». Infine sul suo livello di conoscenza di lingua italiana il centravanti belga ha detto che gli sono serviti «due o tre settimane» e che «nessuno ormai mi parla più in inglese».