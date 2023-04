Lukaku giustizia è fatta! FIGC salva la faccia: in Inter-Juventus ci sarà

Lukaku contro la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ci sarà! La notizia ufficiale arriva direttamente dalla FIGC che dà un forte segnale dopo la conferma della squalifica da parte della Corte sportiva d’Appello.

GIUSTIZIA FATTA – Gabriele Gravina ha deciso di “riabilitare” Romelu Lukaku dopo la clamorosa conferma della squalifica in Coppa Italia da parte della Corte sportiva d’Appello. Il presidente della FIGC, aiutato dai legali della Federazione, ha deciso di scendere direttamente in campo affidandosi all’articolo 43 della giustizia sportiva che recita così: “Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva”. L’istituto della grazia nasce in effetti per le squalifiche a tempo. La FIGC dunque ha di fatto rimosso la squalifica inflitta ingiustamente a Romelu Lukaku nella gara di andata, e sarà dunque a disposizione per quella di ritorno.