Lukaku ‘si gioca’ il futuro nel 2023: l’Inter monitora! Rientro Reggina − SM

Romelu Lukaku si gioca il suo futuro all’Inter nei prossimi sei mesi del nuovo imminente anno. Il club monitora la sue condizioni fisiche. Intanto contro la Reggina va verso la convocazione

ATTENZIONATO − L’Inter tiene sotto osservazione Lukaku. Il belga, dopo una prima parte di stagione da dimenticare, è chiamato a mandare sin da subito segnali incoraggianti. Il rinnovo dipenderà infatti dalla tenuta atletica e tecnica del gigante d’Anversa. Intanto, i tifosi nerazzurri lo potranno rivedere in campo tra pochissimo. Infatti, come riferisce Sport Mediaset, per l’amichevole contro la Reggina, Lukaku viaggia verso la convocazione.