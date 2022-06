Lukaku già in Italia ma a Milano a metà settimana: visite e firme − Sky

Lukaku si trova già in Italia e precisamente in Sardegna dove sta trascorrendo le sue vacanze. A metà settimana, invece, sarà atteso a Milano per le visite mediche e le firme sul contratto con l’Inter

LUKAKU WEEK − Poche ore è la Romelu Lukaku week potrà iniziare. Il ritorno di Big Rom all’Inter è soltanto questione di pochissimi giorni, presto arriverà la tanto agognata ufficialità. Come riporta Marco Demicheli di Sky Sport, Lukaku è già in Italia e precisamente in Sardegna dove sta trascorrendo le sue vacanze. Tra mercoledì o giovedì si recherà a Milano per le visite mediche e le firme sul contratto con l’Inter. Simone Inzaghi, dopo i pochi sprazzi della scorsa estate, è pronto a riabbracciare il belga. La storia per ricominciare!