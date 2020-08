Lukaku: “Europa League importante, possiamo vincere. Inter-Getafe…”

Intervistato dall’emittente belga Sporza, Romelu Lukaku ha parlato di Inter-Getafe e della possibilità della squadra di arrivare fino in fondo all’Europa League, fino a sollevare il trofeo.

VOGLIA DI VINCERE – Romelu Lukaku ci crede. Dopo Inter-Getafe, il giocatore belga ha commentato non solo la vittoria, ma anche le possibilità di arrivare fino in fondo: «Missione compiuta. È stata una partita difficile, ma abbiamo fatto quanto dovevamo. Questa competizione è importante per noi, perché siamo consapevoli di poterla vincere. Non siamo comunque i favoriti, ci sono molte squadre che possono vincere. Noi dobbiamo guardare soltanto a noi stessi e avere fame ogni giorno, perché ogni partita adesso è una finale. Speriamo di trarre il meglio».

PARTITA DIFFICILE – Lukaku ha anche analizzato le difficoltà avute nella partita di ieri sera: «Contro il Getafe ci siamo messi alla prova contro un avversario duro e aggressivo, ma abbiamo fatto bene. Non ci ha sorpreso il loro inizio brillante, sapevamo che con il loro allenatore avremmo dovuto aspettarci una cosa del genere. Siamo stati bravi a tenere la partita sotto controllo e abbiamo sfruttato gli spazi che ci hanno lasciato. Il 2-0 è un risultato giusto. Il gol alla prima occasione? L’ho imparato giocando in Italia, dove non ci sono molte possibilità e devi concentrarti su quelle che arrivano».

