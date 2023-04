Lukaku, esultanza non provocatoria e quindi ricorso! L’Inter dà un segnale – CdS

L’Inter farà ricorso per cancellare il secondo giallo (e quindi la squalifica) ricevuto da Lukaku dopo l’esultanza per l’1-1 siglato su rigore in Juventus-Inter di Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo la difesa non si tratta di esultanza provocatoria.

SEGNALE – L’Inter vuole portare avanti il caso del secondo giallo a Romelu Lukaku (poi espulso) facendo leva sul referto dell’arbitro, in cui la seconda ammonizione è ricondotta espressamente all’esultanza e non sotto la casistica più ampia di comportamento non regolamentare. Appurati gli insulti razzisti e gli ululati piovuti dalla curva bianconera, per la difesa non c’era alcun intento provocatorio, a maggior ragione trattandosi di un’esultanza già vista anche con la maglia del Belgio. Una possibile accettazione del ricorso, inoltre, verrebbe vista come un’opportunità per i vertici del calcio italiano di dare un chiaro segnale nella lotta contro il razzismo. A maggior ragione dopo la sospensione ottenuta dalla Juventus verso il provvedimento di chiusura della curva.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia