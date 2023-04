Lukaku e l’espulsione in Juventus-Inter: spiegato il motivo del secondo giallo

Lukaku ha ricevuto una giornata di squalifica per l’espulsione in Juventus-Inter, come abbondantemente previsto (vedi articolo). Il Giudice Sportivo spiega perché Massa gli ha mostrato il secondo giallo. Qui tutti i provvedimenti per i calciatori, qui per la Juventus.

IL MOTIVO – Romelu Lukaku ha ricevuto il secondo cartellino giallo in Juventus-Inter per comportamento non regolamentare in campo. Questa la motivazione data dall’arbitro Davide Massa, che il Giudice Sportivo ha fornito come decisione dell’ammonizione dopo il gol dell’1-1. Confermata quindi la scelta dovuta all’esultanza e non a quanto è successo dopo. Lukaku salterà il ritorno della semifinale di Coppa Italia del 26 aprile e – trattandosi di una giornata, sempre obbligatoria come da Codice di Giustizia Sportiva – l’Inter non può fare ricorso.