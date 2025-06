Lukaku esagera: «Noi più forti dell’Inter! Conte ha dato la spinta»

Romelu Lukaku, in un’intervista a un’emittente belga, ha parlato della lotta scudetto tra Napoli e Inter. L’attaccante azzurro ha ricordato così l’ultimo scudetto vinto.

LOTTA – Romelu Lukaku, in attesa di ritornare in Italia a luglio per iniziare il ritiro con il Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a VTM NIEUWS e HLN nel centro di Bruxelles. Queste le parole dell’attaccante belga che ritorna a parlare della lotta scudetto contro l’Inter: «Napoli campione? Sapevo che saremmo diventati campioni. A un certo punto abbiamo pareggiato con l’Inter, ma poi li abbiamo dominati. Secondo tutti gli esperti, l’Inter era la squadra migliore in quel momento, ma noi eravamo semplicemente più forti. C’era molta fiducia nel gruppo».

Napoli, lotta scudetto con l’Inter! Lukaku sicuro