Lukaku: “Eriksen puÃ² diventare un fuoriclasse, voglio aiutarlo. Se impara…”

Lukaku: “Eriksen può diventare un fuoriclasse, voglio aiutarlo. Se impara…”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Romelu Lukaku, attaccante belga dell’Inter, ha parlato di Christian Eriksen, compagno di club e avversario con la Nazionale della Danimarca

FUORICLASSE – Queste le parole di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ai microfoni di Kanal 5 nei confronti del centrocampista danese Christian Eriksen. «Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo. Alcuni giocatori sono un po’ più tempo per abituarsi al calcio italiano. Sono stato fortunato (ad abituarmi velocemente, ndr)», ha dichiarato il centravanti dopo la partita internazionale tra Belgio e Danimarca, vinta per 4-2 con doppietta quest’ultimo autore di una doppietta.

LINGUA – Quindi Lukaku ha proseguito. «(Eriksen, ndr) deve ancora affinare un po’ la lingua. Se impara l’italiano, diventa tutto più facile. Quindi potrebbe comunicare meglio e contribuire di più alla squadra».

Fonte: Rasmus Elmdal Glud – sport.tv2.dk