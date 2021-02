Lukaku e Lautaro Martinez alla ricerca (impossibile) di riposo

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez stanno continuando a svolgere un lavoro straordinario. E proprio questo può spiegare la (recente) poca lucidità sotto porta.

STRAORDINARI – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono a quota 87 gol complessivi da quando giocano insieme. Un dato che spesso si sottovaluta o si trascura, quando si analizzano le prestazioni della coppia d’attacco dell’Inter. Anche e soprattutto in questo ultimo periodo, nonostante le dieci reti da inizio 2021. Negli occhi di molti è ancora impressa la prestazione contro la Juventus di martedì scorso, con entrambi gli attaccanti nerazzurri a secco. Ma quando si parla di Lukaku e Lautaro Martinez non bisogna trascurare il dato sui minuti di gioco.

UTILIZZO – In questa stagione, l’Inter ha disputato complessivamente 2.790 minuti. Lukaku è a quota 2.182′, Lautaro Martinez a 2.110′: rispettivamente sono il quarto e il sesto giocatore con più minuti nelle gambe. Un dato che migliora (o peggiora?) se si considera la stagione 2019/20. Su 4.860 minuti Big Rom ne ha giocati 4.189, risultando il giocatore più utilizzato dopo Samir Handanovic. Il Toro invece chiude la stagione scorsa con 3.595 minuti di gioco, quarto assoluto tra i giocatori di movimento dell’Inter. In sintesi, la coppia dei sogni nerazzurri sta svolgendo un lavoro straordinario, in tutti i sensi, e senza nessun ricambio. Svolgere tutta la stagione potendo contare solo su di loro in attacco potrebbe quindi essere il più grande (ma fisiologico) limite di questa Inter.