Lukaku e Brozovic, esami in vista: arriva la svolta! Un giorno decisivo – SM

Arrivano novità importanti sul fronte Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. I due giocatori, fuori per infortuni, sono vicini al recupero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset non è ancora detta l’ultima parola, saranno decisivi gli esami strumentali. Un giorno in particolare sarà decisivo.

LA SVOLTA – Simone Inzaghi ha a disposizione una settimana piena senza coppe per recuperare Romelu Lukaku e preparare la difficile trasferta contro la Fiorentina. Sarà proprio in quella partita dove l’Inter capirà se è tornata veramente protagonista dopo aver rialzato la testa in Champions League e in Serie A. Per l’attaccante belga saranno decisivi gli esami di controllo nelle prossime ore. Domani sarà la giornata decisiva per capire se portarlo a Firenze con l’OK dei dottori. Ci vuole cautela per evitare ricadute. Esami di controllo anche per Marcelo Brozovic che sta recuperando.