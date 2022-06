Lukaku e Dybala vogliono l’Inter ma l’affetto è reciproco soltanto per uno

Mercato Inter caldissimo con Lukaku e Dybala che spingono per arrivare in nerazzurro. Si tratta però di due situazioni completamente diverse

POV DIVERSI − Per Lukaku e Dybala c’è solo l’Inter nel futuro. Il belga vuole a tutti i costi ritornare in nerazzurro dopo la scelta dolorosa di lasciare il club meno di un anno fa. L’esperienza al Chelsea è andata decisamente male e adesso sta facendo di tutto pur di ritornare alla casa madre. Situazione diversa, invece, per quanto riguarda Dybala. La Joya, dopo gli anni alla Juventus, è pronto ad una nuova esperienza. Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, le due piste sono differenti fra di loro. Nel caso dell’argentino, esiste un corteggiamento reciproco di club e giocatore. Entrambi si vogliono e bisogna soltanto aspettare. Dall’altro lato, è solo Lukaku a volere a tutti i costi l’Inter. È più, in effetti, una necessità del belga che del club stesso. L’Inter rimane spettatrice in attesa del confronto fra il belga e il Chelsea.