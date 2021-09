Lukaku: «Dopo il no Inter all’offerta Chelsea andai nello studio di Inzaghi»

Romelu Lukaku ha parlato della sua cessione dall’Inter allenata da Simone Inzaghi al Chelsea: le dichiarazioni dell’attaccante belga.

ADDIO – Queste le parole di Romelu Lukaku sull’addio all’Inter per il Chelsea. «Con la terza offerta del Chelsea sapevo che era una cosa seria e non c’ero più. Il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, ma l’Inter ha detto no. Sono andato nello studio di Inzaghi per trovare un accordo».

Fonte: HLN.be