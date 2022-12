Lukaku di buon umore e segnali sorprendenti in allenamento! Inzaghi gongola – CdS

Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile con il resto dei compagni e la risposta è stata sorprendente. Segnali positivi per Simone Inzaghi che potrà contare finalmente sul centravanti belga. Secondo il Corriere dello Sport, però, resta ancora in dubbio la sua presenza contro il Real Betis.

IN ALLENAMENTO – Romelu Lukaku ieri ha svolto l’intera sessione di allenamento pomeridiano con il resto del gruppo. Particolarmente di buon umore alla Pinetina, le risposte dell’attaccante belga sono state importantissime a livello fisico. Alla ripresa, Lukaku ha svolto l’intero allenamento con i compagni, per la soddisfazione di mister Simone Inzaghi. Non è detto sarà così per tutta la settimana, ovvero che il belga sia ormai da considerare alla pari o quasi del resto della squadra. Una prima verifica ci sarà oggi, con il carico del lavoro che aumenterà, e soprattutto domani (allenamento doppio). Resta ancora un punto interrogativo resta ancora sulla presenza di Lukaku sabato a Siviglia, per l’amichevole con il Betis.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno