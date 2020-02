Lukaku: “Derby, non dimentico il 4-0 del 2009! Io positivo, ho una ricetta”

Intervistato ai microfoni del “Matchday Programme”, Romelu Lukaku, attaccante nerazzurro, ha così parlato per l’edizione dedicata al derby Inter-Milan

IDOLI ED OBIETTIVO – Queste le parole di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, partendo dai suoi idoli calcistici: «Ho due idoli calcistici, che vorrei incontrare. Sono Ronaldo e Adriano. Se mi dovesse capitare di parlare con loro, si tratterebbe di un qualcosa di emozionante e immenso per me. Io non so se riuscirò a fare anche solo una parte di quanto hanno fatto loro all’Inter, ma il mio obiettivo è quello di lavorare, crescere e fare il meglio per questi colori».

DERBY – Lukaku è quindi passato al derby, Inter-Milan è in programma stasera, ma parlando di uno indimenticabile del passato: «Non dimentico il 4-0 nel derby del 2009. Ero diventato appena professionista: guardai quel match, quello del debutto di Sneijder. Rimasi impressionato da Eto’o e Milito, ma soprattutto ricordo il meraviglioso gol di Thiago Motta».

RICETTA – Quindi Lukaku su se stesso: «In realtà io non voglio perdere, se succede mi arrabbio. Ma lo ammetto, sono una persona molto positivo. Considerando da dove vengo e la mia storia, come potrebbe essere altrimenti? Per come vivo ora, per come sta adesso la mia famiglia, non c’è ragione di essere negativi. Questa è diventata la mia mentalità, in campo e fuori. Non sento la pressione. Io mi concentro su allenamenti e alle partite. Ho una sola ricetta: riposarmi bene e allenarmi meglio. Il resto viene di conseguenza».

